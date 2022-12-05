В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
7 минут назад

В США назвали самый вероятный исход конфликта на Украине

Елена Прошина

Украину ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией, который завершится дипломатическим урегулированием в интересах РФ. Такое мнение в своей статье в The American Conservative высказал экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.

В США назвали самый вероятный исход конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уверен, что Вашингтон с самого начала знал о том, что российско-украинский конфликт завершится за столом переговоров. Именно поэтому, несмотря на сохраняющуюся риторику, Украина до сих пор не стала членом НАТО и «вряд ли станет в ближайшем будущем», поскольку страна служит «буферной зоной» между РФ и альянсом, добавил экс-сотрудник Госдепартамента США.

В США раскрыли способ завершения конфликта на Украине

На фоне этого ван Бюрен считает, что любые попытки Киева изменить ход конфликта и независимо от количества поставленного Вашингтоном оружия ему закончатся неизбежным поражением. Также экс-сотрудник американского Госдепартамента указал на бесполезность вводимых Западом против РФ санкций. По его мнению, бесконечные меры «никогда не были направлены на сдерживание» Москвы, служа лишь отвлекающим маневром для простых американцев.

«Как и в случае с Афганистаном 1980 года, США, похоже, готовы сражаться до последнего местного жителя (поставляя ему достаточно оружия, чтобы избежать поражения), прежде чем столкнуться с неизбежным окончанием конфликта в виде переговоров, которые станут для них очередным позором», — отметил ван Бюрен.

В заключение он призвал Вашингтон и его союзников признать дипломатическое урегулирование единственным вариантом завершения российско-украинского конфликта и «прекратить убийства».

В мире,НАТО,Госдеп США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители