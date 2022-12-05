В США назвали самый вероятный исход конфликта на Украине

Украину ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией, который завершится дипломатическим урегулированием в интересах РФ. Такое мнение в своей статье в The American Conservative высказал экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он уверен, что Вашингтон с самого начала знал о том, что российско-украинский конфликт завершится за столом переговоров. Именно поэтому, несмотря на сохраняющуюся риторику, Украина до сих пор не стала членом НАТО и «вряд ли станет в ближайшем будущем», поскольку страна служит «буферной зоной» между РФ и альянсом, добавил экс-сотрудник Госдепартамента США.

На фоне этого ван Бюрен считает, что любые попытки Киева изменить ход конфликта и независимо от количества поставленного Вашингтоном оружия ему закончатся неизбежным поражением. Также экс-сотрудник американского Госдепартамента указал на бесполезность вводимых Западом против РФ санкций. По его мнению, бесконечные меры «никогда не были направлены на сдерживание» Москвы, служа лишь отвлекающим маневром для простых американцев.

«Как и в случае с Афганистаном 1980 года, США, похоже, готовы сражаться до последнего местного жителя (поставляя ему достаточно оружия, чтобы избежать поражения), прежде чем столкнуться с неизбежным окончанием конфликта в виде переговоров, которые станут для них очередным позором», — отметил ван Бюрен.