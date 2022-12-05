МВД Молдавии: обломки упавшей ракеты не представляют опасности

Обломки упавшей ракеты возле молдавского города Бричаны не содержат взрывчатки, поэтому не представляют опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расследование МВД Молдавии.
Расследование проводили на месте падения ракеты саперы и эксперты.
Как отмечает ТАСС, в сообщении молдавского министерства внутренних дел не говорится о принадлежности ракеты. При этом молдавские СМИ ранее распространили снимки с места, заявив о идентичности найденных частей ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши.
5 декабря МВД Молдавии сообщало, что патруль пограничной полиции недавно обнаружил ракету недалеко от города Бричень.
15 ноября в польском городе Пшеводув на польско-украинской границе упала ракета, погибли два местных жителя. Польский президент Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинским системам ПВО, а именно С-300. В Варшаве случившееся сочли несчастным случаем.