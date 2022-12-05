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17 минут назад

МВД Молдавии: обломки упавшей ракеты возле Бричаны не представляют опасности

Газета.Ruиещё 1

Обломки упавшей ракеты возле молдавского города Бричаны не содержат взрывчатки, поэтому не представляют опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расследование МВД Молдавии.

МВД Молдавии: обломки упавшей ракеты не представляют опасности
Фото: газета.ругазета.ру

Расследование проводили на месте падения ракеты саперы и эксперты.

Как отмечает ТАСС, в сообщении молдавского министерства внутренних дел не говорится о принадлежности ракеты. При этом молдавские СМИ ранее распространили снимки с места, заявив о идентичности найденных частей ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши.

5 декабря МВД Молдавии сообщало, что патруль пограничной полиции недавно обнаружил ракету недалеко от города Бричень.

15 ноября в польском городе Пшеводув на польско-украинской границе упала ракета, погибли два местных жителя. Польский президент Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинским системам ПВО, а именно С-300. В Варшаве случившееся сочли несчастным случаем.

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