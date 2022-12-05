Украинские силовики пришли с обысками в мэрию Одессы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками в мэрию Одессы и задержало трех человек по уголовному делу о взятках. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как утверждают силовики, речь идет о создании преступной группировки, взявшей под контроль коммунальную и строительную сферу города, включая закупки на нужды города и деятельность компаний ЖКХ.

«Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета», — говорится в сообщении НАБУ.

Как утверждают источники издания, во время обысков правоохранители задержали бизнесмена Бориса Кауфмана, который владеет крупнейшей на Украине компанией по дистрибуции сигарет TEDIS Ukraine и финансовой группой Vertex United, а также его делового партнера Александра Грановского. Имя третьего задержанного в мэрии пока неизвестно.