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21 минуту назад

Украинские силовики пришли с обысками в мэрию Одессы

Lenta.ru

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками в мэрию Одессы и задержало трех человек по уголовному делу о взятках. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украинские силовики пришли с обысками в мэрию Одессы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждают силовики, речь идет о создании преступной группировки, взявшей под контроль коммунальную и строительную сферу города, включая закупки на нужды города и деятельность компаний ЖКХ.

«Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета», — говорится в сообщении НАБУ.

Как утверждают источники издания, во время обысков правоохранители задержали бизнесмена Бориса Кауфмана, который владеет крупнейшей на Украине компанией по дистрибуции сигарет TEDIS Ukraine и финансовой группой Vertex United, а также его делового партнера Александра Грановского. Имя третьего задержанного в мэрии пока неизвестно.

Ранее НАБУ сообщило о начале расследования о хищении при разработке автоматизированной системы управления армией «Колокол». На разработку системы, в которой нашли ряд критических недостатков, было потрачено 600 миллионов гривен (свыше 16 миллионов долларов). Силовики полагают, что речь идет о растрате, превышении должностных полномочий и небрежном отношении к воинской службе.

В мире,Борис Кауфман,Александр Грановский,
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