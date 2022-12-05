В Белоруссии задержали просившего статус беженца немца

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 4 декабря около границы с Польшей был задержан немецкий гражданин, который просил предоставить ему статус беженца

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Ведомство утверждает, что на такой шаг жителя Германии толкнуло ухудшение жизни в ФРГ.

По утверждению ведомства, причиной такой просьбы немец назвал ухудшающиеся условия жизни в ФРГ. Других подробностей государственное ведомство не приводит.

В конце ноября украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего жителя Харькова, который хотел незаметно пересечь границу вплавь.