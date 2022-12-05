В Белоруссии задержали просившего статус беженца немца

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 4 декабря около границы с Польшей был задержан немецкий гражданин, который просил предоставить ему статус беженца
Ведомство утверждает, что на такой шаг жителя Германии толкнуло ухудшение жизни в ФРГ.
По утверждению ведомства, причиной такой просьбы немец назвал ухудшающиеся условия жизни в ФРГ. Других подробностей государственное ведомство не приводит.
В конце ноября украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего жителя Харькова, который хотел незаметно пересечь границу вплавь.
В сентябре иммиграционная служба Финляндии за одну неделю получила 92 заявления от граждан России с просьбами о предоставлении убежища. Пограничники отмечают, что большинство через Финляндию направляются в другие государства Европы.