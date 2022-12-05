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1 час назад

В Белоруссии задержали немца, попросившего статус беженца из-за условий жизни в ФРГ

Газета.Ru

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 4 декабря около границы с Польшей был задержан немецкий гражданин, который просил предоставить ему статус беженца

В Белоруссии задержали просившего статус беженца немца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство утверждает, что на такой шаг жителя Германии толкнуло ухудшение жизни в ФРГ.

По утверждению ведомства, причиной такой просьбы немец назвал ухудшающиеся условия жизни в ФРГ. Других подробностей государственное ведомство не приводит.

В конце ноября украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего жителя Харькова, который хотел незаметно пересечь границу вплавь.

В сентябре иммиграционная служба Финляндии за одну неделю получила 92 заявления от граждан России с просьбами о предоставлении убежища. Пограничники отмечают, что большинство через Финляндию направляются в другие государства Европы.

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