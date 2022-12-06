В США призвали Россию вывести войска с Украины

Замгоссекретаря США Венди Шерман призвала Россию вывести все свои войска с Украины. Заявление прозвучало на мероприятии, организованном университетом LUISS в Риме. Об этом сообщает A News.

Фото: Johanna Geron / Reuters Johanna Geron / Reuters

«Россия должна вывести все свои войска с Украины — и точка», — подчеркнула Шерман.

Американский дипломат отметила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять «неспровоцированному» вторжению Москвы. По ее мнению, главы государств должны «держать курс».