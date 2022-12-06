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28 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Никополе

ТАССиещё 1

Взрывы прозвучали вечером в понедельник в городе Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

В Никополе прогремели взрывы
Фото: ТАССТАСС

Подробностей издание не приводит.

В Одессе пропала вода

В понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога, после чего поступали сообщения о взрывах и отключении света в ряде городов и районов страны. По данным холдинга "Укрэнерго", в ближайшие сутки ожидается увеличение дефицита электроэнергии в системе, в связи с чем во всех регионах произойдут аварийные отключения.

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