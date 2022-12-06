В Никополе прогремели взрывы

В понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога, после чего поступали сообщения о взрывах и отключении света в ряде городов и районов страны. По данным холдинга "Укрэнерго", в ближайшие сутки ожидается увеличение дефицита электроэнергии в системе, в связи с чем во всех регионах произойдут аварийные отключения.