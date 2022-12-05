СМИ сообщили о взрывах в Одессе и трех областях Украины

Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях, а также в Одессе, сообщают «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Власти некоторых регионов указали на наличие ракетной опасности. О работе систем противовоздушной обороны проинформировали в Полтавской и Харьковской областях.
Как стало ранее известно, российскими войсками были нанесены удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье.
ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.