СМИ сообщили о взрывах в Одессе и трех областях Украины

Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях, а также в Одессе, сообщают «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

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Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Власти некоторых регионов указали на наличие ракетной опасности. О работе систем противовоздушной обороны проинформировали в Полтавской и Харьковской областях.

Как стало ранее известно, российскими войсками были нанесены удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье.