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47 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и трех областях Украины

Лера Букина

Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях, а также в Одессе, сообщают «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и трех областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Власти некоторых регионов указали на наличие ракетной опасности. О работе систем противовоздушной обороны проинформировали в Полтавской и Харьковской областях.

Как стало ранее известно, российскими войсками были нанесены удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
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