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23 минуты назад

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих

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Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне митингующих у Дома правительства против коррупции. Об этом сообщает Eagle.

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
Фото: телеграм-канал "Baza"телеграм-канал "Baza"

Монгольский парламент собрался 5 декабря на внеочередное заседание в связи с беспорядками, происходящими в столице Улан-Баторе. «В 19:00 (14:00 по московскому времени) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. (...) Информируем граждан, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — цитирует телеканал текст указа.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требуют назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Митинги в стране идут третий день подряд. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

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