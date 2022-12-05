Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне митингующих у Дома правительства против коррупции. Об этом сообщает Eagle.

Фото: телеграм-канал "Baza" телеграм-канал "Baza"

Монгольский парламент собрался 5 декабря на внеочередное заседание в связи с беспорядками, происходящими в столице Улан-Баторе. «В 19:00 (14:00 по московскому времени) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. (...) Информируем граждан, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — цитирует телеканал текст указа.