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1 час назад

«Никто не предлагает»: Финляндия о размещении ядерного оружия НАТО

Мария Иванова

Финляндия не просила ядерное оружие у НАТО и не стремиться к его размещению на своей территории. Об этом заявил сегодня глава МИД республики Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

«Никто не предлагает»: Финляндия о размещении ядерного оружия НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы понимаем, что НАТО - альянс, располагающий ядерным оружием, но оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах. Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, и никто нам его не предлагает», - заметил он.

По словам Хаависто, Финляндия после вступления в НАТО, конечно, будет активнее задействована в международных инициативах альянса, однако пока преждевременно говорить о том, как это будет осуществляться.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО. Однако Анкара до сих пор не ратифицировала заявки Швеции и Финляндии.

Сегодня стало известно, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО.

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