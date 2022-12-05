Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Кадыров назвал Зеленского гением лицедейства, а также заявил, что президенту Украины «плевать» на страну и народ.

«Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый "чих"? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых!? / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли / Над собою хохоча…» — заключил политик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам в стихах и призвал противостоять националистическому движению Степана Бандеры. Он отметил, что украинский народ не является вражеским российскому, поскольку их объединяет общая история, включая борьбу против гитлеровской Германии, а также общее будущее без национализма. Также Кадыров сказал о том, как Запад разлучает братские народы.