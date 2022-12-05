В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
40 минут назад

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующие строки появились в его Telegram-канале.

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик / Бредит часто сгоряча», — написал глава Чеченской Республики.

Кадыров назвал Зеленского гением лицедейства, а также заявил, что президенту Украины «плевать» на страну и народ.

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации в ДНР и ЛНР

«Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый "чих"? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых!? / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли / Над собою хохоча…» — заключил политик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам в стихах и призвал противостоять националистическому движению Степана Бандеры. Он отметил, что украинский народ не является вражеским российскому, поскольку их объединяет общая история, включая борьбу против гитлеровской Германии, а также общее будущее без национализма. Также Кадыров сказал о том, как Запад разлучает братские народы.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Степан Бандера,Рамзан Кадыров,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители