Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту.

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Утром сообщалось о воздушной тревоге в трех областях на юге и в центре Украины. Сирены заработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.