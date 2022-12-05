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31 минуту назад

СМИ: в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Мария Иванова

Днем в понедельник, 5 декабря в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

В Киеве объявлена воздушная тревога
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Путин объяснил удары по Украине

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

В мире,Владимир Путин,ФСБ,
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