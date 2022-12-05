В Киеве объявлена воздушная тревога

Днем в понедельник, 5 декабря в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.