Премьер Грузии назвал оппозицию партией продажников и войны

«Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан», — сказал Гарибашвили.