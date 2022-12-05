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39 минут назад

В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России

Lenta.ru

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности для России. Об этом сообщает Euractiv.

В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственные гарантии безопасности, на которых мы должны сосредоточиться, по сути, нероссийские. Россия должна сначала гарантировать, что она не нападет на других. Только тогда мы сможем начать дискуссию о европейской безопасности», — ответил экс-премьер французскому политику.

Кроме того, с ним согласился глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, высказавший слова поддержки украинской стороне.

«Мы можем защитить союзников и одновременно дать России гарантии»

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к россйиским границам.

В мире,Эммануэль Макрон,Александр Стубб,Владимир Путин,НАТО,
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