В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России

«Единственные гарантии безопасности, на которых мы должны сосредоточиться, по сути, нероссийские. Россия должна сначала гарантировать, что она не нападет на других. Только тогда мы сможем начать дискуссию о европейской безопасности», — ответил экс-премьер французскому политику.