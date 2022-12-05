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1 час назад

Служба безопасности Абхазии сообщила о планируемых терактах в стране

Газета.Ru

Служба государственной безопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии.

Служба безопасности Абхазии сообщила о планируемых терактах в стране
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Служба проводит комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призывают жителей Абхазии сохранять спокойствие, а также проявлять бдительность.

Как сообщает Sputnik Абхазия, ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.

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