Служба безопасности Абхазии сообщила о планируемых терактах в стране

Служба государственной безопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии.
«Служба проводит комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия», - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы призывают жителей Абхазии сохранять спокойствие, а также проявлять бдительность.
Как сообщает Sputnik Абхазия, ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.