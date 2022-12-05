Обзор иноСМИ: "смертельная дилемма" для Запада и "рай для русских эмигрантов"

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Украинцы пожаловались на поставленные Италией старые минометы

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Украинские военные «очень разочарованы» 120-миллиметровыми минометами Mod63, поставленными Италией пять месяцев назад. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на украинских артиллеристов, с которыми побеседовали итальянские журналисты.

Это устаревшие модели, произведенные в 1966 году, причем оптические и прицельные системы для них датируются 1947 годом. «Они намного хуже советских аналогов времен Второй мировой войны», - заявили украинцы. Их часть получила шесть минометов весом по 30 килограммов каждый, но боеприпасы из Рима так и не поступили. Военным «пришлось довольствоваться адаптацией американских и польских гранат, которые весят 16 килограммов и снижают как точность, так и дальность выстрела». Из минометов едва получается сделать два выстрела в минуту с дальностью полета снарядов в три - четыре километра, меньше половины от ожидаемой.

«Потолок цен на нефть ударит по Европе»

Москва отвергла установленный G7 и Австралией потолок цен на российскую нефть (60 долларов за баррель) и предупредила, что страны, которые поддержат ограничения, перестанут получать топливо из РФ. Эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times, считают, что это грозит ростом цен на нефть, который в конечном итоге бумерангом отразится на ЕС и усугубит экономические страдания блока.

Россия обязательно предпримет «решительные контрмеры на дипломатическом уровне», поскольку способность влиять на ценообразование - одна из основных составляющих экономического суверенитета, заявил младший научный сотрудник Института русского языка Чжан Хун. Европа, вероятно, пострадает гораздо больше, чем Россия, поскольку Москва может найти альтернативные рынки сбыта за пределами Европы, заявил эксперт Центра российских исследований Цуй Хэн.

«Смертельная дилемма»: Зеленскому советуют смириться с потерей Крыма

Политолог Йозеф Йоффе заявил в своей колонке для Time, что Запад сталкивается со «смертельной дилеммой» - «Путин не должен побеждать, но и Зеленский не должен выигрывать слишком много». По мнению Йоффе, США призывают президента Украины смириться с потерей Крыма.

Политолог заявил, что угрозы России «потрясли Запад»: «Кто захочет умереть за Киев? Или замерзнуть, пока Россия сокращает поставки газа в Европу?». Йоффе отметил, что успехи Украины могли бы спровоцировать «безграничный реванш России во что бы то ни стало». Поэтому стратегические реалии могут быть не в пользу Киева. Последние новости о тайных переговорах РФ и Украины демонстрируют, что «президент Байден тонко предупредил своего киевского коллегу: пора начинать говорить с Путиным».

«Бали - рай для русских эмигрантов?»

Автор японского портала Wedge Infinity Рё Такано рассказал о наплыве русскоязычных пассажиров в аэропорту Бали - большинство из них это пары или семьи. Индонезия воздержалась при голосовании против России в ООН 12 октября, рассчитывая, что «нейтральная и равноудаленная дипломатия защитит национальные интересы Индонезии».

Когда индонезийцев спрашивают о России и россиянах, в ответ раздается «на удивление мало негативных комментариев», отметил автор. Россияне «неотличимы от других жителей Запада и, кажется, не производят плохого впечатления». Такано отметил, что об украинском кризисе в Индонезии говорят и знают мало. Местные агенты по недвижимости рассказали, что из-за наплыва россиян на рынке аренды недвижимости образовался дефицит предложения.

Германия решила закупить истребители F-35A на десять миллиардов

Германия выделила десять миллиардов евро на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II. Как сообщает Bloomberg, это отражает обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону.