ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности с учетом «угроз от России»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности страны будет принята с учетом «угроз, в первую очередь исходящих от России». Об этом он написал в своей статье для издания Foreign Affairs.

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Политик отметил, что к таким угрозам могут относиться «потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара».

«Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это», — подчеркнул политик.