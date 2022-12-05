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25 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили в понедельник утром в трех областях на юге и в центре Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сирены заработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Кроме того отмечалось, что тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале ноября проинформировал о повреждении 40% энергетической инфраструктуры. За этим, как уточнил он, последовало массовое отключение электроэнергии.

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