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1 час назад

У премьера Австралии выявили коронавирус

ТАСС

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщается в заявлении главы правительства, опубликованном на его странице в Twitter в понедельник.

У премьера Австралии выявили коронавирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня днем я сдал ПЦР-тест на COVID-19 который дал положительный результат. Я буду изолирован и продолжу работать из дома", - указал премьер-министр, призвав всех, кто чувствует себя нездоровым, сдать анализы и принять "дополнительные меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье своей семьи и соседей".

Альбанезе уже получал положительный тест на коронавирус в апреле текущего года, во время избирательной кампании перед парламентскими выборами. Ранее премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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