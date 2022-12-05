У премьера Австралии выявили коронавирус

"Сегодня днем я сдал ПЦР-тест на COVID-19 который дал положительный результат. Я буду изолирован и продолжу работать из дома", - указал премьер-министр, призвав всех, кто чувствует себя нездоровым, сдать анализы и принять "дополнительные меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье своей семьи и соседей".