У премьера Австралии выявили коронавирус

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщается в заявлении главы правительства, опубликованном на его странице в Twitter в понедельник.
"Сегодня днем я сдал ПЦР-тест на COVID-19 который дал положительный результат. Я буду изолирован и продолжу работать из дома", - указал премьер-министр, призвав всех, кто чувствует себя нездоровым, сдать анализы и принять "дополнительные меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье своей семьи и соседей".
Альбанезе уже получал положительный тест на коронавирус в апреле текущего года, во время избирательной кампании перед парламентскими выборами. Ранее премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса.