Американцам рассказали, чем обернется их желание «сражаться за Украину»

США нужно вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, что поддержка Украины не приведет страну ни к чему хорошему. Такое мнение выразил ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в статье для New York Times, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы, которые высказываются в пользу сражений за Украину или Тайвань, должны осознать высокие риски, связанные с конфликтом ядерных держав.

Вертхейм считает, что жителям США придется столкнуться с реальностью, в которой недружелюбные отношения США с Китаем и Россией могут перерасти в полномасштабный военный конфликт с применением ядерного оружия. Ученый жестко раскритиковал президентов, который стали эксплуатировать опыт Второй мировой войны для «оправдания доминирования США в мире».

Эксперт подчеркнул, что США должны вспомнить свой опыт двух мировых войн и «возглавить мир», при этом не слишком усердствуя в этом. Однако сейчас вместо этой цели стоит лозунг, призывающий расширять «американское могущество», рассказал Вертхейм.