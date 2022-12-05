В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
22 минуты назад

Американцам рассказали, чем обернется их желание «сражаться за Украину»

Елена Прошина

США нужно вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, что поддержка Украины не приведет страну ни к чему хорошему. Такое мнение выразил ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в статье для New York Times, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы, которые высказываются в пользу сражений за Украину или Тайвань, должны осознать высокие риски, связанные с конфликтом ядерных держав.

Вертхейм считает, что жителям США придется столкнуться с реальностью, в которой недружелюбные отношения США с Китаем и Россией могут перерасти в полномасштабный военный конфликт с применением ядерного оружия. Ученый жестко раскритиковал президентов, который стали эксплуатировать опыт Второй мировой войны для «оправдания доминирования США в мире».

Эксперт подчеркнул, что США должны вспомнить свой опыт двух мировых войн и «возглавить мир», при этом не слишком усердствуя в этом. Однако сейчас вместо этой цели стоит лозунг, призывающий расширять «американское могущество», рассказал Вертхейм.

Он призвал американцев осознать, во что может перерасти конфликт США с Россией и Китаем. Ученый напомнил, что в прошлом граждане США понимали: война между СССР и США оставила бы после себя «лишь руины».

В мире,Видео,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители