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10 минут назад

Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

Елена Прошина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что регулярно общается с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканала CBS.

Макрон обозначил лучший вариант урегулирования ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Макрон рассказала, что поддерживает прямой контакт с президентом Российской Федерации и обсуждает с ним наиболее актуальные вопросы на регулярной основе. По его мнению, лучший способ возобновить взаимодействие стран — сохранить прямой канал коммуникации. Глава Франции добавил, что при учете всех обстоятельств изоляция будет «хуже всего».

Кроме того, журналист задал ему вопрос о том, каким он видит завершение боевых действий на Украине. Макрон считает, что принимать решение об урегулировании конфликта должен Киев. Сам он придерживается мнения, что мирные переговоры — единственный выход из ситуации.

«Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул президент Франции.

Ранее Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с партнерами по Европейскому союзу разработать новые санкции против России. Об этом сообщили в администрации Макрона. Как говорится в публикации, глава Франции в ходе беседы с Зеленским также решительно осудил присоединение к России четырех украинских регионов.

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