Макрон обозначил лучший вариант урегулирования ситуации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что регулярно общается с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканала CBS.

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Макрон рассказала, что поддерживает прямой контакт с президентом Российской Федерации и обсуждает с ним наиболее актуальные вопросы на регулярной основе. По его мнению, лучший способ возобновить взаимодействие стран — сохранить прямой канал коммуникации. Глава Франции добавил, что при учете всех обстоятельств изоляция будет «хуже всего».

Кроме того, журналист задал ему вопрос о том, каким он видит завершение боевых действий на Украине. Макрон считает, что принимать решение об урегулировании конфликта должен Киев. Сам он придерживается мнения, что мирные переговоры — единственный выход из ситуации.

«Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул президент Франции.