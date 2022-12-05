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33 минуты назад

Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха

Газета.Ru

Власти столицы Индии Нью-Дели запретили строительство и снос зданий из-за рекордных показателей загрязнения воздуха, сообщает агентство ANI.

Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха
Фото: Altaf Qadri/APAltaf Qadri/AP

Уточняется, что индекс качества воздуха в Нью-Дели в среднем за прошедшие сутки, 4 декабря, составил 407 - при этом норма чистого воздуха в городских условиях колеблется в пределах от 0 до 50 единиц. Мэрия города, в лице комиссии по управлению качества воздуха, поручила запретить строительство и снос зданий - кроме того, жителям города с 3,5 млн населения рекомендовано не использовать частный транспорт и по возможности работать из дома.

При этом, администрация просит жителей отказаться на время от использования угля для отопления - ночью температура в индийской столице опускается до +12°C. Также городским коммунальным службам предписано увеличить частоту уборки дорог и их полив. Ранее ученые из Оксфордского университета обнаружили, что загрязнение воздуха может способствовать охлаждению планеты и частично защищает от потепления из-за парниковых газов.

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