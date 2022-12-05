Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха

Уточняется, что индекс качества воздуха в Нью-Дели в среднем за прошедшие сутки, 4 декабря, составил 407 - при этом норма чистого воздуха в городских условиях колеблется в пределах от 0 до 50 единиц. Мэрия города, в лице комиссии по управлению качества воздуха, поручила запретить строительство и снос зданий - кроме того, жителям города с 3,5 млн населения рекомендовано не использовать частный транспорт и по возможности работать из дома.