WSJ: В США рассказали о главном разногласии с Украиной после заявления Зеленского

— Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая была с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и РФ, — написали они.