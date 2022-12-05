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55 минут назад

WSJ: В США рассказали о главном разногласии с Украиной после заявления Зеленского

Вечерняя Москваиещё 5

Западные политики увидели в эмоциональном заявлении президента Украины Владимира Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое мнение высказали обозреватели издания Wall Street Journal Дрю Хиншоу, Лоуренс Норман и Нэнси Юссеф.

WSJ: В США рассказали о главном разногласии с Украиной после заявления Зеленского
Фото: bundeskanzleramt.atbundeskanzleramt.at

— Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая была с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и РФ, — написали они.

По их словам, первоначальные заявления украинской стороны выявили «одно из самых острых разногласий между Украиной и Соединенными Штатами».

— Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта, — отметили журналисты.

Данный инцидент случился на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны Штатов к Украине начать переговоры с Россией, подчеркнули обозреватели.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

В мире,Лоуренс Норман,Владимир Зеленский,НАТО,
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