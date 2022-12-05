ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

ООН обсуждает с Ригой возможность разблокировки российских удобрений, которые стоят в портах Латвии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает газета «Известия».

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Как сообщает МИД России, в Латвии находится свыше 80% от всего объема удобрений, заблокированных в зарубежных портах. Дипломат подчеркнул, что ООН активно поднимает этот вопрос в соответствии с меморандумом России.

Издание отметило, что речь идет о второй части пакетной зерновой сделки.

Первый документ зерновой инициативы — соглашение между Россией, ООН, Турцией и Украиной. При этом Москва и Киев заключили договор отдельно, каждая сторона подписала соглашение с ООН и Турцией. Документ подразумевает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из нескольких портов — Черноморска, Одессы и Южного.