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38 минут назад

ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

Елена Прошина

ООН обсуждает с Ригой возможность разблокировки российских удобрений, которые стоят в портах Латвии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает газета «Известия».

ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает МИД России, в Латвии находится свыше 80% от всего объема удобрений, заблокированных в зарубежных портах. Дипломат подчеркнул, что ООН активно поднимает этот вопрос в соответствии с меморандумом России.

Издание отметило, что речь идет о второй части пакетной зерновой сделки.

Первый документ зерновой инициативы — соглашение между Россией, ООН, Турцией и Украиной. При этом Москва и Киев заключили договор отдельно, каждая сторона подписала соглашение с ООН и Турцией. Документ подразумевает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из нескольких портов — Черноморска, Одессы и Южного.

Второй документ — меморандум о содействии продвижению сельскохозяйственной продукции и удобрений РФ на зарубежные рынки. Это соглашение Россия заключила с ООН, оно подразумевает подключение всемирной организации к работе по снятию ограничений, препятствующих экспорту российских удобрений. Соглашение продлится три года.

В мире,Дмитрий Полянский,МИД России,ООН,
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