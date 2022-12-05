В США заявили об опасности Трампа для демократии

Заявления экс-президента США Дональда Трампа угрожают демократии страны. Его раскритиковали представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, передает The Independent.

Бывший глава государства призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда вместо него победу одержал Джо Байден. По его словам, фальсификация голосования позволяет прекратить действие всех правил, положений и статей Конституции.

«Он призывает положить конец конституционной демократии Америки. <...> Он вышел из-под контроля и представляет опасность для нашей демократии», — заявил демократ, лидер большинства в Сенате Чак Чак Шумер.

Республиканцы также отреагировали на призыв политика. Конгрессмен Майк Тернер заявил, что политический процесс должен идти вперед, прежде чем кто-либо станет лидером или кандидатом от партии. По его мнению, население примет во внимание подобное заявление, когда будет оценивать кандидата.