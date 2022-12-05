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55 минут назад

В США заявили об опасности Трампа для демократии

Lenta.ruиещё 1

Заявления экс-президента США Дональда Трампа угрожают демократии страны. Его раскритиковали представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, передает The Independent.

В США заявили об опасности Трампа для демократии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший глава государства призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда вместо него победу одержал Джо Байден. По его словам, фальсификация голосования позволяет прекратить действие всех правил, положений и статей Конституции.

«Он призывает положить конец конституционной демократии Америки. <...> Он вышел из-под контроля и представляет опасность для нашей демократии», — заявил демократ, лидер большинства в Сенате Чак Чак Шумер.

Республиканцы также отреагировали на призыв политика. Конгрессмен Майк Тернер заявил, что политический процесс должен идти вперед, прежде чем кто-либо станет лидером или кандидатом от партии. По его мнению, население примет во внимание подобное заявление, когда будет оценивать кандидата.

В 2020 году Трамп уступил Байдену на президентских выборах в США. Тогда Байден установил рекорд, получив более 81 миллиона голосов, при этом республиканец не признал результаты президентских выборов. Впоследствии Трамп неоднократно призывал провести новые выборы.

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