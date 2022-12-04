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7 минут назад

Британский политик Захави призвал медиков не требовать повышения зарплаты, чтобы не помогать Путину

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В Великобритании медиков призывают отказаться от забастовки назло российскому президенту.

Медиков Британии призвали не требовать повышения зарплаты назло Путину
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание Independent, к британским медикам обратился глава Консервативной партии Великобритании Надхим Захави. Политик призвал отказаться от забастовки и от требований повысить зарплату, чтобы не помогать президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — заявил он.

Политик утверждает, что забастовки в канун Рождества демонстрируют разобщенность внутри страны. При этом Великобритания должна против России единым фронтом.

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Отмечается, что заявления Захави вызвали осуждение в британском обществе. Кроме того, генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен указала политику на недопустимость использования кризиса на Украине для манипуляций на тему заработных плат работников здравоохранения.

В мире,Владимир Путин,Консервативная партия,
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