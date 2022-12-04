В Великобритании медиков призывают отказаться от забастовки назло российскому президенту.

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Как пишет издание Independent, к британским медикам обратился глава Консервативной партии Великобритании Надхим Захави. Политик призвал отказаться от забастовки и от требований повысить зарплату, чтобы не помогать президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — заявил он.

Политик утверждает, что забастовки в канун Рождества демонстрируют разобщенность внутри страны. При этом Великобритания должна против России единым фронтом.