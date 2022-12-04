В США рассказали о планах Польши оккупировать Западную Украину

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал о планах Польши оккупировать Западную Украину.

По его мнению, Польша отправляет своих военных в поддержку Киеву, чтобы обучить их и подготовить к дальнейшему захвату соседней страны.

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», — заявил американский разведчик.

Риттер уточнил, что у польских военнослужащих нет опыта боевых действий, поэтому Варшава направляет своих солдат в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы обучить их необходимым навыкам.

По словам офицера, в рядах украинской армии воюют десятки тысяч солдат. В дальнейшем, «когда придет время», они будут переброшены на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, поскольку они уже находятся на территории страны.