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2 часа назад

В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову и Пушкину

Lenta.ruиещё 3

В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову и Пушкину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Городской совет Днепропетровска принял решение демонтировать памятники ученому Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль"», — написал он.

По словам мэра, демонтаж начнется в ближайшие дни.

Ранее памятник Советскому солдату-освободителю демонтировали в селе Романив Львовской области на Украине. Лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что на снесенном монументе были написаны имена бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта.

1 декабря в Хмельницкой области снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому. На опубликованных кадрах можно увидеть работу автокрана, с помощью которого монумент разбирают по частям, а также что бюст, обмотанный тросами, поставлен на землю.

В мире,Илья Кива,Борис Филатов,Михаил Ломоносов,Николай Островский,Верховная Рада,
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