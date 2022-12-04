Блинкен оценил возможность переговоров с Россией по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости.

«До тех пор пока (президент РФ Владимир) Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение», - сказал госсекретарь США.

По его словам, сейчас «Москва показывает обратное».