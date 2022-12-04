Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации

Медучреждения Украины должны прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и угрозы работы «в экстремальных условиях» до неопределенного срока — при отключении света, воды и тепла. Об этом попросила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации (КГГА) Наталья Вишневская, пишет УНИАН.

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В лечебных учреждениях также следует провести мониторинг по вопросам готовности использовать резервные источники электро- и теплоснабжения, технического состояния генераторов, запаса горючего, наличия скважин или колодцев, резервуаров для чистой и технической воды, запасов лекарств и продуктов и так далее.

По словам Вишневской, такие рекомендации «обусловлены российской агрессией» и возможными отключениями тепла, воды и света в учреждениях.