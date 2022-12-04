В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
9 минут назад

Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации

Lenta.ru

Медучреждения Украины должны прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и угрозы работы «в экстремальных условиях» до неопределенного срока — при отключении света, воды и тепла. Об этом попросила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации (КГГА) Наталья Вишневская, пишет УНИАН.

Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В лечебных учреждениях также следует провести мониторинг по вопросам готовности использовать резервные источники электро- и теплоснабжения, технического состояния генераторов, запаса горючего, наличия скважин или колодцев, резервуаров для чистой и технической воды, запасов лекарств и продуктов и так далее.

По словам Вишневской, такие рекомендации «обусловлены российской агрессией» и возможными отключениями тепла, воды и света в учреждениях.

Проблемы с подачей электричества, воды и тепла на Украине начались после российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Первая массированная атака произошла 10 октября.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители