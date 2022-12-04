США заявили об отказе союзников следовать курсу в отношении России и Китая

Политика западноевропейских союзников США в отношении украинского конфликта и сдерживания Китая противоречит интересам США. На отказ союзников подчиняться и следовать избранному курсу посетовал бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.

«Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. (...) Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу», — написал он.

По словам Кропси, страны Западной Европы во многом способствовали эскалации на Украине и, кроме того, желают более тесного сотрудничества с Китаем, как раз когда его мощь достигают пика. Так, например, указал Кропси, Соединенное Королевство не может в данный момент оказать никакой помощи, и новое правительство страны в ближайшие годы сократит расходы на оборону. Канцлер казначейства Джереми Хант, в свою очередь, известен откровенно прокитайскими воззрениями. Между тем Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США.

В связи с этим автор приходит к выводу, что Соединенным Штатам не мешало бы рассмотреть способы, с помощью которых они могут интегрировать Восточную Европу в свою политику в отношении Китая. Наиболее очевидным шагом было бы ускорение оборонно-промышленного сотрудничества.