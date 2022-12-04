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20 минут назад

В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем

Илья Родин

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении четырех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Четверо мятежников, осужденных за связи с разведслужбой «Моссад», были казнены рано утром в воскресенье», - говорится в сообщении.

Уточняется, что они были задержаны в июне 2022 года сотрудниками КСИР.

Приговор по их делу был вынесен в конце ноября. Суд обвинил их в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.

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Кроме того, три человека были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет за совершение преступления «против безопасности страны, пособничество в похищении людей и хранение оружия», сообщает ТАСС.

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