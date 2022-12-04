В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении четырех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
«Четверо мятежников, осужденных за связи с разведслужбой «Моссад», были казнены рано утром в воскресенье», - говорится в сообщении.
Уточняется, что они были задержаны в июне 2022 года сотрудниками КСИР.
Приговор по их делу был вынесен в конце ноября. Суд обвинил их в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.
Кроме того, три человека были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет за совершение преступления «против безопасности страны, пособничество в похищении людей и хранение оружия», сообщает ТАСС.