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7 минут назад

Санду заявила о намерении Молдавии вступить в НАТО

Майк Габриелян

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении вступить в НАТО. Об этом сообщает журнал «Внешнеполитические связи» со ссылкой на интервью Санду японскому телеканалу NHK.

Санду заявила о намерении Молдавии вступить в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам молдавского президента, переговоры на тему присоединения к Североатлантическому альянсу осложняются «присутствием российских военных в Приднестровье».

Кроме того, в Конституции Молдавии закреплено положение о нейтралитете и запрете на размещение иностранных военных.

В ноябре соцопрос, проведенный в Молдавии, показал: 54,5% граждан считают, что страна не должна присоединяться к НАТО, еще 23,1% не определились.

Ранее эксперты прокомментировали неоднократные просьбы Румынии к Киеву «признать отсутствие так называемого молдавского языка».

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