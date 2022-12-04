Санду заявила о намерении Молдавии вступить в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении вступить в НАТО. Об этом сообщает журнал «Внешнеполитические связи» со ссылкой на интервью Санду японскому телеканалу NHK.

По словам молдавского президента, переговоры на тему присоединения к Североатлантическому альянсу осложняются «присутствием российских военных в Приднестровье».

Кроме того, в Конституции Молдавии закреплено положение о нейтралитете и запрете на размещение иностранных военных.

В ноябре соцопрос, проведенный в Молдавии, показал: 54,5% граждан считают, что страна не должна присоединяться к НАТО, еще 23,1% не определились.