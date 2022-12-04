В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией

У России и Ирана имеются исторически крепкие связи, у некоторых иранцев есть русские бабушки. Об этом рассказал советник губернатора иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде, передает РИА Новости.
По его словам, на севере Ирана есть жители, имеющие русские корни. Их предки приехали в страну сто - двести лет назад.
«У меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», - сказал Мойтаба Биназаде.
Ранее стало известно, что в Индию через Иран поставят 12 млн тонн российских товаров: