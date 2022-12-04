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1 час назад

В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией

Майк Габриелян

У России и Ирана имеются исторически крепкие связи, у некоторых иранцев есть русские бабушки. Об этом рассказал советник губернатора иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде, передает РИА Новости.

В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на севере Ирана есть жители, имеющие русские корни. Их предки приехали в страну сто - двести лет назад.

«У меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», - сказал Мойтаба Биназаде.

Ранее стало известно, что в Индию через Иран поставят 12 млн тонн российских товаров:

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