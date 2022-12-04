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15 минут назад

Литва призвала продолжать изолировать Россию

News.ru

Европе не следует ограничиваться потолком цен на российскую нефть, необходимо продолжать курс на изоляцию РФ, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В своем аккаунте в Twitter он призвал к дальнейшим санкциям в отношении России.

Литва призвала продолжать изолировать Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Литве, Польше и Эстонии удалось убедить наших друзей согласиться на более низкую цену на нефть, на $5, чем первоначально предлагалось. Ограничение в $60 лучше, чем отсутствие ограничения, но мы должны делать больше. Мы должны продвигаться вперед с санкциями и дальнейшей изоляцией России, — написал министр.

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель Евросоюз согласовал 2 декабря. Его примеру последовали страны G7 и Австралия. Ограничение должно вступить в силу с 5 декабря. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава выступает за максимальную изоляцию России на международных площадках, поскольку она противодействует безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому польские власти отказали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ.

В мире,Павел Яблоньский,Габриэлюс Ландсбергис,Сергей Лавров,ЕС,ОБСЕ,
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