В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
24 минуты назад

Наглость Зеленского шокировала европейцев

Майк Габриелян

Читатели немецкой газеты Spiegel оказались «шокированы наглостью Зеленского», заявившего о «комфортном» потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Наглость Зеленского шокировала европейцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Читатели отметили, что киевский лидер стремится «обанкротить Европу», поэтому его необходимо приструнить.

«Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», - написал один комментатор.

«Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны. Пора бы его поставить на место», - заметил другой.

Немцы также «поразились неблагодарности Зеленского». По их мнению, он должен осознать, что Европа зависит от российского сырья, «нравится ему это или нет».

Читатели считают, что после введения потолка цен чиновники ЕС добавили к газовому кризису еще и нефтяной.

"Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него, а российская нефть найдет своих покупателей" - резюмировали комментаторы Spiegel.

Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину

Страны «Большой семерки» и ЕС с 5 декабря вводят потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данный потолок «слишком комфортным» для Москвы.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители