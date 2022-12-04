Наглость Зеленского шокировала европейцев

Читатели немецкой газеты Spiegel оказались «шокированы наглостью Зеленского», заявившего о «комфортном» потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели отметили, что киевский лидер стремится «обанкротить Европу», поэтому его необходимо приструнить.

«Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», - написал один комментатор.

«Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны. Пора бы его поставить на место», - заметил другой.

Немцы также «поразились неблагодарности Зеленского». По их мнению, он должен осознать, что Европа зависит от российского сырья, «нравится ему это или нет».

Читатели считают, что после введения потолка цен чиновники ЕС добавили к газовому кризису еще и нефтяной.

"Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него, а российская нефть найдет своих покупателей" - резюмировали комментаторы Spiegel.

Страны «Большой семерки» и ЕС с 5 декабря вводят потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данный потолок «слишком комфортным» для Москвы.