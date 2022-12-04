В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
53 минуты назад

Президент Сирии Асад отверг попытки РФ провести встречу с президентом Турции Эрдоганом

FBM.ruиещё 1

Сирия не поддается попыткам РФ организовать встречу между сирийским лидером Башаром Асадом и его президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информируют три источника Reuters.

Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники в Сирии отметили, что Дамаск полагает, что данная встреча может помочь Эрдогану победить на грядущих выборах в следующем году, особенно если Анкара добьётся возвращения части из 3,6 млн сирийских беженцев обратно на родину (большинство сирийцев бежит именно в Турцию, спасаясь от военных действий).

«Зачем даром отдавать Эрдогану победу? До выборов никакого сближения не произойдет», — прокомментировал один из источников в беседе с изданием, отметив, что Сирия также отвергла встречу глав МИД двух стран. Другой источник, дипломат, знакомый с предложением РФ, подчеркнул, что Дамаск «считает такую встречу бесполезной, если она не приведет к чему-либо конкретному, и пока они просили о полном выводе турецких войск».

В это же время два турецких источника, включая высокопоставленного чиновника, несогласны с тем, что Асад отвергает попытки России провести встречу с Эрдоганом. Как считают эти собеседники, «все идет к возможным переговорам между лидерами».

Турецкие официальные лица до этого сообщали, что готовы к новой боевой операции в Сирии. Но они же отмечали, согласно сведениям некоторых изданий, что готовы к диалогу с Дамаском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что не допускает возможную встречу между Эрдоганом и Асадом в РФ.

В мире,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители