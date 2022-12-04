Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом

Сирия не поддается попыткам РФ организовать встречу между сирийским лидером Башаром Асадом и его президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информируют три источника Reuters.
Источники в Сирии отметили, что Дамаск полагает, что данная встреча может помочь Эрдогану победить на грядущих выборах в следующем году, особенно если Анкара добьётся возвращения части из 3,6 млн сирийских беженцев обратно на родину (большинство сирийцев бежит именно в Турцию, спасаясь от военных действий).
«Зачем даром отдавать Эрдогану победу? До выборов никакого сближения не произойдет», — прокомментировал один из источников в беседе с изданием, отметив, что Сирия также отвергла встречу глав МИД двух стран. Другой источник, дипломат, знакомый с предложением РФ, подчеркнул, что Дамаск «считает такую встречу бесполезной, если она не приведет к чему-либо конкретному, и пока они просили о полном выводе турецких войск».
В это же время два турецких источника, включая высокопоставленного чиновника, несогласны с тем, что Асад отвергает попытки России провести встречу с Эрдоганом. Как считают эти собеседники, «все идет к возможным переговорам между лидерами».
Турецкие официальные лица до этого сообщали, что готовы к новой боевой операции в Сирии. Но они же отмечали, согласно сведениям некоторых изданий, что готовы к диалогу с Дамаском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что не допускает возможную встречу между Эрдоганом и Асадом в РФ.