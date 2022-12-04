Стало известно о планах Киева сорвать транзит аммиака в Одессу

Киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе. О готовящейся провокации стало известно РИА Новости от военно-дипломатического источника.

Как уточнил собеседник агентства, соответствующая информация поступила сразу по нескольким каналам. По его словам, в рамках провокации украинская сторона намеревается произвести несколько направленных взрывов зарядов взрывчатки, которые будут заложены на купольных крышах хранилищ для аммиака на Одесском припортовом заводе.