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1 час назад

Стало известно о планах Киева сорвать транзит аммиака в Одессу

Lenta.ru

Киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе. О готовящейся провокации стало известно РИА Новости от военно-дипломатического источника.

Стало известно о планах Киева сорвать транзит аммиака в Одессу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнил собеседник агентства, соответствующая информация поступила сразу по нескольким каналам. По его словам, в рамках провокации украинская сторона намеревается произвести несколько направленных взрывов зарядов взрывчатки, которые будут заложены на купольных крышах хранилищ для аммиака на Одесском припортовом заводе.

Кроме того, киевские власти планируют подорвать и инфраструктуру цеха перегрузки аммиака. При этом мировой общественности данное происшествия будет представлено как результат ракетного удара Вооруженных сил России, предупредил источник.

В мире,ООН,
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