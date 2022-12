Al Mayadeen: Зеленский попытался повторить сценарий Второй мировой войны

Ранее попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией отмечали и в The American Cinservative. Журналисты издания выступили с мнением, что такая попытка создала в нем переломный момент. А в The New York Times стремление лидеров альянса держаться подальше от российско-украинского конфликта объяснили их желанием сохранить его территории в безопасности.