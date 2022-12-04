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1 час назад

Al Mayadeen: Зеленский попытался повторить сценарий Второй мировой войны

Ura.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

Al Mayadeen: Зеленский попытался повторить сценарий Второй мировой войны
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Поведение украинского президента, который пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией, используя „ракетный инцидент“ как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну», — пишет издание.

Его журналисты также отметили, что из-за осторожности президентов США и Франции попытка украинского президента вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Россией не увенчалась успехом. А ракеты, упавшие в Польше, с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины.

Ранее попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией отмечали и в The American Cinservative. Журналисты издания выступили с мнением, что такая попытка создала в нем переломный момент. А в The New York Times стремление лидеров альянса держаться подальше от российско-украинского конфликта объяснили их желанием сохранить его территории в безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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