Президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Поведение украинского президента, который пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией, используя „ракетный инцидент“ как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну», — пишет издание.

Его журналисты также отметили, что из-за осторожности президентов США и Франции попытка украинского президента вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Россией не увенчалась успехом. А ракеты, упавшие в Польше, с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины.