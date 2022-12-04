В Мюнхене беженка с Украины устроила драку

Беженка с Украины устроила драку с сотрудниками пункта временного размещения (ПВР) в немецком Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что запрещается правилами пожарной безопасности центра.

Об этом информирует газета Bild.

Уточняется, что украинка хотела использовать сетевой удлинитель в своей комнате, чтобы зарядить компьютер.

«Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. —RT) потянулась за проводом и зарядкой», — рассказала беженка.

Затем в комнату зашла ещё одна женщина, и вскоре произошла драка.

В результате инцидента, по данным издания, украинка получила «лёгкие повреждения руки».