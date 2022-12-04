В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
16 минут назад

Bild: в Мюнхене беженка с Украины устроила драку с сотрудниками ПВР

RT на русскомиещё 1

Беженка с Украины устроила драку с сотрудниками пункта временного размещения (ПВР) в немецком Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что запрещается правилами пожарной безопасности центра.

В Мюнхене беженка с Украины устроила драку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом информирует газета Bild.

Уточняется, что украинка хотела использовать сетевой удлинитель в своей комнате, чтобы зарядить компьютер.

«Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. —RT) потянулась за проводом и зарядкой», — рассказала беженка.

Затем в комнату зашла ещё одна женщина, и вскоре произошла драка.

В Германии предупредили о новом потоке беженцев из Украины

В результате инцидента, по данным издания, украинка получила «лёгкие повреждения руки».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».

В мире,Карл Нехаммер,Тьерри Бретон,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители