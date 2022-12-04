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13 минут назад

Во Франции рассказали о начале «тройной эпидемии»

Lenta.ruиещё 1

На Францию надвигается «тройная эпидемия», когда одновременно будут циркулировать коронавирус, грипп и бронхиолит. Об этом пишет Le Figaro.

Во Франции рассказали о начале «тройной эпидемии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, эпидемия гриппа стала проявляться во Франции раньше обычного. Она совпала с новой волной COVID-19 и рекордным уровнем заболеваемости бронхиолитом среди младенцев за 10 лет.

«Ситуация совершенно беспрецедентная и полна неопределенности», — рассказал заместитель директора департамента по инфекционным болезням санитарного агентства Дидье Ше.

Он подчеркнул, что страна «пока не совсем беспомощна» и у нее есть профилактический арсенал для борьбы с эпидемией.

Эпидемиолог Софи Во заявила, что сейчас «сложно предсказать, когда наступят пики» трех эпидемий во время новогодних праздников.

Ранее китайские власти решили ослабить коронавирусные ограничения на фоне протестов. При этом органы здравоохранения в Пекине считают необходимым выделить зоны повышенного риска заражения в городе.

С прошлой недели в Китае проходят протесты. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, при котором погибли 10 человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

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