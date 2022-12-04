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43 минуты назад

В Европе призвали к жесткому курсу в отношении США

News.ru

Депутаты Европарламента Бернд Ланге и Маркус Фербер выступили за жесткий курс в отношении США в связи с подписанием президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA). По их мнению, этот закон грозит Европе еще большим ухудшением и без того сложной экономической ситуации, сообщает газета Berliner Morgenpost.

В Европе призвали к жесткому курсу в отношении США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, Ланге, возглавляющий в Европарламенте комитет по торговле, предложил как можно скорее подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). По его словам, действия Вашингтона не совместимы с правилами ВТО.

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Фербер, в свою очередь, заявил, что Еврокомиссии следует «выложить на стол все инструменты для пыток» и подумать об активизации мер по защите торговли.

Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно, — цитирует издание парламентария.

Депутаты отметили, что пока подвижек по закону между США и Европой нет. Они допустили, что согласование некоторых небольших корректив возможно в ходе предстоящего саммита Совета по торговле и технологиям, однако существенных изменений ожидать не следует.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от участия в саммите по вопросам торговли и технологий, который должен пройти в США. Свое решение он объяснил тем, что эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам ЕС.

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