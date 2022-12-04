В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
38 минут назад

Американцы возмутились из-за решения Байдена

Lenta.ruиещё 2

Зрителей телеканала CBS возмутило решение президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников. Соответствующие комментарии они оставили под видео на YouTube-канале вещателя.

Американцы возмутились из-за решения Байдена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — написал Cameron Glynn.

«Я надеюсь, что рабочие смогли прийти в себя после того, как их бросили под автобус или, в данном случае, под поезд», — высказался Charles R.

«Вот идея. Давайте дадим конгрессу такие же условия, в которых должны работать железнодорожники, и такую же оплату», — предложил FyreFly08.

«Меня, как члена профсоюза, это очень расстроило. Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — написал Hoosi3r Mike.

«Представьте, если бы он сделал это с профсоюзом учителей», — отметил Elling Steinsvik.

«Я надеюсь, что они все еще бастуют. Отличная работа, оставайся с рабочим классом, Джо», — заметил пользователь с ником Astie.

«Это позор, что он так нападает на рабочих. После этого ни один демократ не может снова упоминать Рейгана о профсоюзах», — заявил Aaron Fairburn.

«Когда этот парень что-то подписывает, рабочий человек страдает», — написал Let’s go Brandon.

2 декабря президент США Джо Байден запретил забастовку железнодорожников, которая грозила разрушить американскую экономику, подписав законопроект, одобренный Сенатом США. Железнодорожная забастовка могла бы заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день.

Премьер-министр Нидерландов подколол Байдена после победы оранжевых над США

В мире,Джозеф Байден,Сенат США,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители