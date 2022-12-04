Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину

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Он прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики с «BlackRock». Договор украинских властей с крупнейшей в мире инвестиционной компанией был подписан 10 ноября.

«Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — заявил бывший парламентарий.

По его словам, поэтому в ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Как отметил Кива, повезет тем, кто спасется бегством.

Ранее экс-депутат призывал Владимира Зеленского не шутить с президентом России Владимиром Путиным, так как российский лидер «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности РФ.