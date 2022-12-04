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35 минут назад

Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину

Елена Прошина

Украинский президент «продал Украину», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.

Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину
Фото: ТАССТАСС

Он прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики с «BlackRock». Договор украинских властей с крупнейшей в мире инвестиционной компанией был подписан 10 ноября.

«Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — заявил бывший парламентарий.

По его словам, поэтому в ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Как отметил Кива, повезет тем, кто спасется бегством.

Ранее экс-депутат призывал Владимира Зеленского не шутить с президентом России Владимиром Путиным, так как российский лидер «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности РФ.

О том, что президент Украины собирается продать территории страны по частям, ранее заявило American Thinker. По данным издания, план Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины предполагает «продажу страны по частям».

Зеленский остался недоволен решением по потолку цен на нефть РФ

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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