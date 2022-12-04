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23 минуты назад

Рогов заявил, что в Запорожье прозвучали две серии взрывов

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что две волны взрывов произошли в подконтрольном Украине Запорожье, после чего сработали сирены. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Запорожье прозвучали мощные взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22.57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00.37. Сирена традиционно взвыла после первого из них", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что по словам местных жителей, "такого большого количества прилетов и звука взрывов еще не было". Рогов уточнил, что предположительно, это были реактивные системы залпового огня, которые совершали обстрел по позициям Вооруженных сил Украины. Предварительно, целью были военная техника и склады боеприпасов.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы слышны в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Согласно официальному ресурсу для оповещения украинских граждан, в подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили воздушную тревогу. До этого Рогов заявлял, что российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.

По его словам, минувшей ночью было уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья. Там находились украинские военные. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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