Зеленский перечислил «самые горячие и болезненные» места боев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал донецкое направление «самым горячим и болезненным». Политик отметил, что украинская армия сейчас укрепляет силы в Луганской и Харьковской областях.
«Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск. – Авт.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», - заявил Зеленский в очередном видеообращении.
Ранее "Свободная пресса" приводила слова российского разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР о том, что спецназ уничтожил в селе Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой.