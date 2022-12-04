Зеленский перечислил «самые горячие и болезненные» места боев

«Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск. – Авт.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», - заявил Зеленский в очередном видеообращении.