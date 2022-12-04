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18 минут назад

Зеленский перечислил «самые горячие и болезненные» места боев

Свободная прессаиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский назвал донецкое направление «самым горячим и болезненным». Политик отметил, что украинская армия сейчас укрепляет силы в Луганской и Харьковской областях.

Зеленский перечислил «самые горячие и болезненные» места боев
Фото: ТАССТАСС

«Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск. – Авт.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», - заявил Зеленский в очередном видеообращении.

Ранее "Свободная пресса" приводила слова российского разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР о том, что спецназ уничтожил в селе Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой.

В мире,Владимир Зеленский,
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