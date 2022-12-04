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10 минут назад

El Mundo: Полиция Испании допускает, что посылки со взрывчаткой отправили из Вальядолида

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Правоохранительные органы Испании выдвинули версию, что разосланные на несколько дней назад шесть посылок со взрывчаткой могли отправить из города Вальядолид. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на осведомленный о ходе расследования источник. Было отмечено, что личность отправителя на данный момент не была установлена.

Полиция Испании назвала предполагаемое место отправки посылки со взрывчаткой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого стало известно о том, что сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанские полицейские оповестил о том, что гражданин Украины был госпитализирован с легким повреждением правой руки. Самодельная бомба была запечатана в конверте с письмом, которое адресовывалось украинскому послу Сергею Погорельцеву.

В Испании второй день подряд поступают сведения об нахождении взрывных устройств, которые доставляются адресатам в виде посылок и писем. Посылка с бомбой, присланная в украинское посольство в Мадриде 30 ноября, стала не единственной. Такие же пакеты были отправлены в оружейную компанию Instalaza, в Министерство обороны Испании, на базу военно-воздушных сил и премьер-министру страны Педро Санчесу, а также в посольство Соединенных Штатов Америки. Полицейские считают происшествия связанными.

В мире,Происшествия,Педро Санчес,
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