Полиция Испании назвала предполагаемое место отправки посылки со взрывчаткой

Правоохранительные органы Испании выдвинули версию, что разосланные на несколько дней назад шесть посылок со взрывчаткой могли отправить из города Вальядолид. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на осведомленный о ходе расследования источник. Было отмечено, что личность отправителя на данный момент не была установлена.

До этого стало известно о том, что сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанские полицейские оповестил о том, что гражданин Украины был госпитализирован с легким повреждением правой руки. Самодельная бомба была запечатана в конверте с письмом, которое адресовывалось украинскому послу Сергею Погорельцеву.