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16 минут назад

В Одессе произошло два сильных взрыва

Lenta.ruиещё 4

В Одессе произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Сообщается, что в результате прилета снарядов в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Какие именно объекты пострадали журналисты не уточняют.

Лавров объяснил удары по инфраструктуре Украины

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких городах страны сообщается о сильных взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, удары пришлись по Винницкой, Кировоградской, Черкасской и другим областям Украины.

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