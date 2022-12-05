В Одессе произошло два сильных взрыва

В Одессе произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Сообщается, что в результате прилета снарядов в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Какие именно объекты пострадали журналисты не уточняют.