На Западе заговорили об условиях для прекращения СВО

Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, пишет американское издание 19FortyFive. Автор статьи Джек Бакби сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности - с таким предположением в воскресенье, 4 декабря, выступил обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби, британский писатель и исследователь борьбы с экстремизмом.

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"Могут ли гарантии безопасности положить конец войне в Украине? Президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил Западу рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности России в случае, если президент РФ Владимир Путин согласится участвовать в переговорах по поводу своего вторжения в Украину", - говорится в публикации.

Гарантии безопасности для России

В интервью телеканалу TF1, записанном во время поездки в США, Макрон заявил, что Европе необходимо начать подготовку будущей архитектуры безопасности, чтобы "дать некоторые гарантии России".

"Это означает, что одним из основных моментов, которые мы должны рассмотреть, — как всегда говорил президент Путин, — является страх того, что НАТО подойдет прямо к его дверям, и развертывание оружия, которое может угрожать России", — сказал французский лидер.

По мнению Макрона, этот вопрос будет частью тем для заключения мира, поэтому "нужно подготовить то, что мы готовы сделать - как защитить наших союзников и дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

Это предложение, которое Макрон уже делал ранее, отмечает Бакби, напоминая, что в феврале президенты России и Франции встретились, чтобы обсудить гарантии безопасности России.

"Хотя Макрон говорил не от имени НАТО или других западных союзников, его комментарии представляют собой прагматизм, которому другие западные лидеры, возможно, захотят подражать, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны", - полагает автор.

В то время как Соединенные Штаты продолжают оказывать военную и экономическую помощь Украине, Белый дом в ноябре в частном порядке попросил Киев выразить готовность вести переговоры с Россией, отмечается в материале.

"Эта просьба была фактически отклонена, когда президент Украины Владимир Зеленский повторил свой отказ от переговоров, если Путин не будет отстранен от власти. Если предложение Макрона будет воспринято всерьез другими лидерами НАТО, это может открыть возможности для того, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину", - пишет обозреватель 19FortyFive.

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Он также указал на политику Кремля по противодействию вступлению в Североатлантический альянс стран, находящихся на границе РФ.

"Хотя Путин ясно дал понять, что не оставит Украину без контроля над территориями, которые он считает неотъемлемыми частями Украины, запланированное вступление Швеции и Финляндии в НАТО потенциально может оказаться под угрозой в рамках новых гарантий безопасности России. Если Путину нужно что-то сделать из конфликта на Украине, что он может представить российским гражданам как победу, и если украинские территории не обсуждаются, прекращение запланированного вступления Швеции и Финляндии в НАТО может стать началом. Однако еще неизвестно, готов ли Кремль к прекращению войны, не увидев, что Донбасс и другие "аннексированные" регионы Украины официально признаны российскими", - заключил Бакби.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия перечислил условия, на которых Киев готов вести с Москвой переговоры о гарантиях безопасности.

Одно из них — добровольная сдача ядерного оружия. По его словам, Россия также должна вывести свои войска с территории Украины, наказать военных преступников и выплатить Киеву репарации.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", — указал он.

Переговоры России с НАТО

Напомним, в начале этого года состоялись переговоры между РФ и НАТО. Москва поставила перед альянсом три вопроса, которые считает ключевыми: гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, а также ограничение военной деятельности в Европе и исключение наращивания "контингентов передового базирования".

В середине декабря 2021 года Москва направила США и другим странам НАТО проект соглашений об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Документ предполагал юридическое оформление отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения Украины и других постсоветских государств. Со своей стороны РФ могла бы взять на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования "в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников".

Москва также выражала готовность отказаться от военных учений и "других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня" в полосе "согласованной ширины и конфигурации" с каждой стороны от линии границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе. Представители США и НАТО в ответ заявили, что вопросы расширения альянса - дело только стран, входящих в него, и стран, желающих в него вступить.