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37 минут назад

Лукашенко: ни Россия, ни Белоруссия войны не желают

RT на русскомиещё 4

Ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны. Об этом на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы в кусты не прячемся": Лукашенко порассуждал о войне
Фото: ТАССТАСС

«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко проговорился, зачем ему нужны были минские договорённости.

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«Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чём-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлёбывают эту ситуацию», — сказал глава государства.

Также он рассказал, что российские и белорусские военнослужащие готовятся в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.

Третьего декабря министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию.

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